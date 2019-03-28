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Порошенко подписал указ о единоразовой выплате Героям Украины

Сегодня, 14:45

Украинцы, которые отмечены "Золотой звездой" за совершение выдающегося геройского поступка, получат денежное вознаграждение

Фото: president.gov.ua
Порошенко подписал указ о единоразовой выплате Героям Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cbf/6a3/5c9cbf6a35055.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cbf/6a3/5c9cbf6a35055.jpg Политика Украинцы, которые отмечены «Золотой звездой» за совершение выдающегося геройского поступка, получат денежное вознаграждение

Президент Петр Порошенко подписал указ о единоразовой выплате денежного обеспечения лицам, которым присвоено звание "Герой Украины", сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что также выплачивается соответствующее денежное вознаграждение семьям тех бойцов, которые погибли и получили звание героя посмертно.

"Единовременное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, которым присвоено звание "Герой Украины", – говорится в указе.

Президент поручил Кабинету министров разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения и предусмотреть при разработке проектов закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплат Героям Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Статья 1 Указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоении звания "Герой Украины" за совершение выдающегося геройского поступка.

Напомним, недавно Порошенко присвоил сержанту ВСУ Героя Украины. Защитник Украины в 2015-м помог отразить танковую атаку российских войск на Дебальцевском плацдарме, но погиб от разрыва снаряда.

Также президент присвоил звание Героя бойцу ВСУ 15-го батальона 128-й горно-пехотной бригады Александру Капушу. В феврале 2015 года группа разведчиков, возглавляемая Александром, мужественно обороняла позиции от превосходящих сил русских наемников, но случилось непоправимое.

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Тег Порошенко, указ, выплата, герой украины

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