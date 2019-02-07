Порошенко подписал указ о границах и перечне населенных пунктов временно оккупированного Донбасса

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Фото: AFP

Порошенко подписал указ о границах и перечне населенных пунктов временно оккупированного Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c21/916/5c5c21916b368.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c21/916/5c5c21916b368.jpg 2019-02-07T23:36:00+02:00 Политика Указ вступает в силу со дня его опубликования

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях". Документ обнародован на сайте главы государства.

Согласно части второй статьи 1 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" указом утверждаются границы и перечень населенных пунктов, частей их территорий, временно оккупированных на Донбассе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к указу приведены географические координаты границ временно оккупированных территорий на Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.

С перечнем населенных пунктов и частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы писали, что Харьковскую область перекроят, а районы будут укрупнять. "Сегодня" выяснила, как может измениться карта региона.

Также известно, что в прошлом году Россия передвинула фактическую границу оккупированных территорий вглубь Грузии.

Тем временем, американцы объявили Луну своей территорией. Согласно документу, любые действия на территории спутника Земли должны быть заранее согласованы и при необходимости скорректированы американской стороной.

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