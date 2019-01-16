Порошенко подписал закон о противодействии буллингу

Теперь за травлю будут наказывать штрафами, однако эксперты сомневаются, что это поможет

С буллингом будут бороться. Фото: brjunetka.ru.

Порошенко подписал закон о противодействии буллингу https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f6a/566/5c3f6a5664e11.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f6a/566/5c3f6a5664e11.jpg 2019-01-16T19:46:00+02:00 Политика Теперь за травлю будут наказывать штрафами, однако эксперты сомневаются, что это поможет

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)" (№ 8584). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-4, предусматривающей, что буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был нанесен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 или 1700 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 или 3400 грн) общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Законом определено наказание за травлю, совершенную малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 – наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

В то же врем, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня": Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать

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