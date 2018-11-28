Порошенко подписал закон о введении военного положения
Соответствующий закон был опубликован и в "Урядовом курьере", и теперь он вступил в силу
Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине согласно его указу. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", – написал он.
Отметим, что сегодня соответствующий документ уже подписал спикер парламента Андрей Парубий.
Также соответствующий закон был сегодня опубликован в "Урядовом курьере", что означает вступление вы силу указа президента. В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.
Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.
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