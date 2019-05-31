Порошенко: Пока Путин в России уже четвертый срок, в Украине сменилось четыре власти

Бывший президент объяснил разницу между демократий в Украине и России

Фото: AFP

Пятый президент (2014 – 2019 гг.) Петр Порошенко, ставший главой партии "Европейская солидарность", считает Украину пионером демократии среди стран постсоветского пространства, и сравнил с Россией.

Политик на съезде своей партии отметил, что в отличие от России, в Украине регулярно меняются президенты, что соответствует демократическим принципам.

"Украина – одно из немногих постсоветских государств, где действительно работают и демократические институты, и социальные лифты, кстати тоже. Для примера: пока Путин у руля в России уже четвертый срок, у нас произошло уже четыре смены власти. Нам удалось обеспечить фундаментальные изменения, но они еще не стали необратимыми. Поэтому и в Москве, и в Киеве так воспрянули духом те, кто стремится вернуть Украину под Россию, развернуть нас назад, или, по крайней мере, превратить наше движение в Европу в топтание на месте", – сказал Порошенко.

Напомним, как рассказывал ранее биограф Сталина, профессор Принстонского университета Стивен Коткин, Путин может находиться у власти, пока его не убьют. Сегодня президент России сам определяет, сколько ему быть хозяином Кремля, и вряд ли он сам уйдет от власти, считает профессор.

В свою очередь ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан отмечал, что персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ.

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