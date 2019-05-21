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Порошенко показал доходы за 2019 год

21 мая, 14:31

Вся президентская зарплата ушла на благотворительность, а основной статьей расходов стал избирательный фонд

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Оставляя должность президента, Петр Порошенко, в соответствии с законодательством, подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период с 1 января по 20 мая 2019 года.  Ранее Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году.

С начала 2019 года Порошенко получил доходы в размере примерно 16 млн гривен. Зарплата президента была начислена в размере 128 545 гривен. Вся заработная плата Петра Порошенко направляется на благотворительность еще со времен, когда он стал народным депутатом.

Из них более 1,5 млн гривен компенсации за причиненный моральный вред Порошенко получил от корпорации ВВС. Соответствующее решение по делу о клевете было вынесено лондонским Высоким Судом Справедливости. Средства Порошенко планирует направить на благотворительность. Примерно 9,5 млн гривен составили проценты от депозита в Международном инвестиционном банке. Также Петр Порошенко получил погашения по приобретенным им в прошлом году облигациями государственного займа.

Главной статьей расходов стали перечисления в избирательный фонд кандидата Петра Порошенко. Финансирование предвыборной кампании Петра Порошенко было осуществлено за собственные средства кандидата, что является примером абсолютно прозрачного и честного финансирования расходов на выборы.

Кроме того, согласно свежим данным агентства Bloomberg, за время президентства Порошенко потерял статус миллиардера, который имел до избрания. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился за это время почти на 40%.

Как сообщалось, завершивший свою каденцию президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность украинскому народу, вновь принес свои извинения всем, чьих надежд не оправдал, а также пожелал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому успешной каденции, подчеркнув, что остается в политике, чтобы не допустить отклонения от евроатлантического курса страны.

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Тег Порошенко, доходы, состояние, капитал, Bloomberg, Петр Порошенко, расход

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