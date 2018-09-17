Порошенко получил письмо от Вселенского патриарха Варфоломея

Константинопольская церковь назначила двух представителей в Украине, которые будут вести переговоры со всеми религиозными организациями

Президент Украины Петр Порошенко на фоне процесса обретения Украинской православной церковью автокефалии получил от Вселенского патриарха Варфоломея письмо. Его вручили главе государства константинопольские экзархи – архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский, которые сегодня прибыли в Киев.

В письме указывается, что Илларион и Памфилийский направлены в Киев в качестве экзархов Вселенского патриархата в Украине, которые будут вести переговоры с представителями всех церквей относительно автокефалии УПЦ.

"С особой радостью и духовным подъемом мы хотели бы проинформировать вас, что в рамках уже начатого процесса предоставления долгожданного и глубокого желания статуса автокефалии христолюбивому украинскому народу святой и священный синод на последнем заседании единогласно принял решение назначить его высокопреосвященство архиепископа Даниила Памфильского из США и его преосвященство епископа эдмонтонгского Илариона из Канады экзархами Вселенского патриархата в Украине", – говорится в письме.

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Также Варфоломей отмечает, что это решение будет способствовать процессам предоставления автокефалии Украинской церкви.

"С этой радостной вестью от Константинопольской Церкви-матери, первого престола православия мы тепло приветствуем вас с верой в чудесный процесс, который мы вместе с вами начали для духовного процветания и независимости христолюбивой и многострадальной Украины".

В свою очередь президент Украины поблагодарил и попросил экзархов передать Вселенскому патриарху слова благодарности.

Как рассказывал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, Украина может получить томос в октябре. Кроме того, он разъяснил сам процесс обретения Украиной автокефалии.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, глава такой церкви будет избираться в Украине.

В начале сентября состоялся Собор Константинопольской церкви, который в итоге принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

В свою очередь у Путина нервно отреагировали на приближение автокефалии Украинской церкви. В России, мягко говоря, не в восторге от возможной независимости Украинской православной церкви от Москвы и пристально наблюдают за ситуацией.