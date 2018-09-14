Порошенко поменял состав Нацсовета реформ

Президент уволил из Нацсовета реформ Гонтареву, Шимкива, Насирова и Данилюка

Президент Петр Порошенко вывел из состава членов Национального совета реформ Дмитрия Шимкива, экс-главу НБУ Валерий Гонтареву, Бориса Ложкина, экс-министра финансов Александра Данилюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, народного депутата Сергея Рыбалку и экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом говорится в указе №281/2018, опубликованном на сайте главы государства.

Этим же указом Порошенко ввел в состав Нацсовета реформ заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко, исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову, заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко и главу Национального банка Якова Смолия.

Национальный совет реформ – это специальный консультативно-совещательный орган при президенте относительно стратегического планирования, согласования позиций по стратегии реформ в Украине и мониторинг их реализации.

Ранее Президент Петр Порошенко издал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, в конце марта Нацкомиссия по энергетике лишилась кворума. Тогда Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ – Викторию Морозову и Вадима Таратуна.