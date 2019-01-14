Порошенко помиловал иранца, на которого обменяли украинского моряка – адвокат

Сегодня, 23:24

Защитник пояснил, что для украинского суда Джадуей остался виновным в шпионаже

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко помиловал гражданина Ирана Али Джадуея, осужденного за шпионаж. Его обменяли на украинского моряка Андрея Новичкова, обвиняемого в Иране в убийстве.

Об этом "Громадському" сообщил адвокат Джадуея Григорий Марьяновский.

По его словам, президент Ирана также помиловал украинца. После этого страны осуществили обмен.

Защитник пояснил, что для украинского суда Джадуей остался виновным в шпионаже. Однако в помиловании отмечается, что с него сняты основное и дополнительные обвинения.

Марьяновский рассказал, что переговоры об обмене начались примерно весной 2018 года.

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"Али задержали в августе 2016-го, моряка позже. Но говорить, что его задержали именно для того, чтобы обменять на Али – я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – сказал он.

Адвокат добавил, что иранец хочет вернуться в Украину, потому что он имеет тут семью.

"У него есть жена, брак официально зарегистрирован. У него дочь, в декабре ей исполнилось 2 года", – рассказал Марьяновский.

Ранее сообщалось, что украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманского матроса судна Arezoo, вернулся на территорию Украины.

Напомним, об освобождении Новичкова стало известно 8 января – украинца обменяли на иранского шпиона, приказ о помиловании которого президент подписал 29 декабря 2018 года.

Как известно, Андрей Новичков находился в иранской тюрьме на протяжении двух лет: в январе 2017 года на судне Arezoo под флагом Ирана рядовой матрос-иранец выпрыгнул за борт. Новичков это увидел и организовал спасательные работы, однако тело не нашли. Украинца отвезли в суд и обвинили в доведении до самоубийства. Суд не нашел доказательств его вины, однако намеревался приговорить одессита к смертной казни.

Одесситы запустили в сети флешмоб в поддержку Новичкова, которому грозила смертная казнь лишь за то, что украинец последним видел в живых погибшего матроса и был единственным "не мусульманином" на судне.
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