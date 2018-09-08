Порошенко пообещал не сдаваться России и вернуть луганчанам День города

Президент Украины Петр Порошенко во время празднования Дня города в Виннице обратился к жителям Луганска и пообещал, что Украина не поднимет руки перед агрессором и сделает все возможное, чтобы вернуть луганчанам праздник под украинским флагом. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я хочу из Винницы поздравить другие города Украины, которые празднуют сегодня свой день города. Мы поздравляем Днепр, Николаев, Луцк, Житомир и еще многие города. Но отдельно я хочу поздравить Луганск, который находится сейчас на оккупированной территории, и мы сделаем все возможное, и пусть нас услышат луганчане, для того, чтобы мы вернули празднование Дня украинского города Луганск вместе с украинским суверенитетом и украинским флагом", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент категорически исключил возможность мира с Россией на условиях капитуляции Украины.

"Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинская держава, мир, когда Украина поднимает руки вверх – это не мир для Порошенко и не мир для Украины", – подчеркнул он в интервью житомирскому телеканалу "СК1".

Глава государства добавил, что залогом мира для Украины являются Вооруженные силы страны.

"Чем сильнее будет наша армия, тем быстрее будет мир. Чем сильнее будет международная солидарность вокруг Украины, тем скорее будет мир. Чем жестче будут санкции по отношению к стране-агрессору, тем быстрее будет мир", – заявил Порошенко.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос о том, когда именно все-таки будет мир, глава государства отметил, что он не собирается "обещать время": "Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу страны, за ее будущее".

Отдельно Порошенко пообещал, что Украина не будет спрашивать разрешения президента России Владимира Путина на свой евроатлантический курс.

"Ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы двигаемся вперед, в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включительно с Азовским морем", – подчеркнул он.

Также глава государства напомнил, что недавно на заседании СНБО был четко определен план действий и реакции, начиная от военных и заканчивая экономическими, юридическими и судебными, в соответствии с которым Россия должна ответить за нарушение законов и международного права.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны с 26-летием создания. Во время торжеств он отметил, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов.