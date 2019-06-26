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Порошенко пообещал вернуть названия проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

26 июня, 19:40

Лидер "Европейской солидарности" намерен защищать создание демократического фундамента

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева, который накануне принял решение об отмене названия проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве , вернув им старые пророссийские названия.

Он заявил, что уже связался с руководством фракции "Солидарность" в Киевсовете, чтобы городские депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц. Об этом Порошенко заявил на Форуме регионального развития в Трускавце Львовской области.

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"Я связался с руководством нашей фракции в Киевраде, обратился с просьбой, чтобы на первую сессию Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто этой возможности не даст, никто реванш не пропустит. Украинские герои – это символ, мы их будем защищать так, как защищаем украинское государство", – заявил Порошенко

Он подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.

"Это не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходил ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве. Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращать обратно на украинские улицы в селах, поселках, городах. Они обеспечивают возвращение из-за границы преступников эпохи Януковича – мы точно этого не позволим сделать", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"В этих условиях наша команда будет защищать создание демократического фундамента украинской государственности, чем мы и занимались эти пять лет. Хочу заверить – и у меня, и у всей нашей команды будет достаточно ресурсов и возможностей, чтобы влиять на этот уровень политики", – подчеркнул Порошенко.


Новости "Сегодня" сообщали, что в Окружном админсуде Киеве объяснили, почему отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича . Оказалось, что при рассмотрении указанного дела не был принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования. Мол, Киеврада не учла их во время принятия решения по изменению названия проспектов.

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Тег Порошенко, Бандера, шухевич, переименование, Киеврада

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