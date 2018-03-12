Порошенко попросил для Украины ПДЧ в НАТО: появилась реакция Альянса

В НАТО приняли во внимание письмо президента Украины Петра Порошенко с просьбой предоставить План действий по членству в Альянсе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на встрече в Брюсселе с женщинами-журналистами.

"Я получил письмо, в котором Порошенко определяет стремление Украины стать членом НАТО и просит План действий по членству (ПДЧ). Мы приняли это во внимание", – заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать свой путь.

"Украина также имеет право выбирать и решать для себя, хочет ли она стать членом или нет. В конечном итоге это будут решать 29 союзников – будет ли Украина приглашена, будет ли Украине предоставлен статус страны с ПДЧ. Мессидж такой, что больше никто – только страна, желающая получить членство, и 29 союзников будут решать путь вперед", – подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, 10 марта Порошенко заявил, что решение "о повышении уровня амбиций Украины относительно Альянса" стало признанием реального состояния отношений Украины и НАТО. По словам президента, следующая цель Украины – План действий по членству для Украины. Он добавил, что в письме к Столтенбергу в феврале официально зафиксировал стремление Украины стать членом Альянса.

Как известно, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО.