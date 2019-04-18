Порошенко поручил НБУ обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка
Президент обещает укомплектовать филиалы необходимой наличкой
Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному банку Украины (НБУ) обеспечить бесперебойную работу всех филиалов "ПриватБанка". Соответствующее поручение он отдал главе НБУ Якову Смолию во время совещания в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг "ПриватБанка".
"Национальному банку – обращаемся с просьбой обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, укомплектовать их необходимой наличкой, не допустить сбоев функционирования", - заявил Порошенко.
Он также поручил Министерству финансов проанализировать риски и угрозы, связанные с возможным выполнением принятого в четверг решения Окружного административного суда города Киева, если оно вступит в силу, и просчитать возможные убытки государства.
"Насколько я понимаю, если мы изымем 155 млрд грн докапитализации – это потянет за собой риски 100 млрд. дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые государство будет обязано взять за счет средств государственного бюджета, а выплата этих денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курсовой политики, и для стабильности банковской системы", – отметил Порошенко.
Также Порошенко заявил об обеспокоенности мировых финансовых организаций в связи с признанием Окружным админсудом Киева.
Кроме того, Порошенко заявил о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку. Президент обещает защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы.
Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".
Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко считает решение судьи "авантюрой", которая может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов и дефолтом в Украине.
Также сообщалось, что международные партнеры Украины, в том числе и США, внимательно наблюдают за ситуацией, которая развивается вокруг ПриватБанка. Американские дипломаты напомнили о том, что тогда международные партнеры Украины поддержали решение правительства Нацбанка национализировать ПриватБанк ради защиты интересов вкладчиков и стабильности финансовой системы страны в целом.
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