Порошенко поручил НБУ обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка

Президент обещает укомплектовать филиалы необходимой наличкой

Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному банку Украины (НБУ) обеспечить бесперебойную работу всех филиалов "ПриватБанка". Соответствующее поручение он отдал главе НБУ Якову Смолию во время совещания в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг "ПриватБанка".

"Национальному банку – обращаемся с просьбой обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, укомплектовать их необходимой наличкой, не допустить сбоев функционирования", - заявил Порошенко.

Он также поручил Министерству финансов проанализировать риски и угрозы, связанные с возможным выполнением принятого в четверг решения Окружного административного суда города Киева, если оно вступит в силу, и просчитать возможные убытки государства.

"Насколько я понимаю, если мы изымем 155 млрд грн докапитализации – это потянет за собой риски 100 млрд. дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые государство будет обязано взять за счет средств государственного бюджета, а выплата этих денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курсовой политики, и для стабильности банковской системы", – отметил Порошенко.

Также Порошенко заявил об обеспокоенности мировых финансовых организаций в связи с признанием Окружным админсудом Киева.

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку. Президент обещает защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы.

Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".

Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко считает решение судьи "авантюрой", которая может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов и дефолтом в Украине.

Также сообщалось, что международные партнеры Украины, в том числе и США, внимательно наблюдают за ситуацией, которая развивается вокруг ПриватБанка. Американские дипломаты напомнили о том, что тогда международные партнеры Украины поддержали решение правительства Нацбанка национализировать ПриватБанк ради защиты интересов вкладчиков и стабильности финансовой системы страны в целом.

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