Порошенко поручил запустить работу Мариупольского аэропорта
Важно обеспечить безопасность и защиту аэропорта от диверсионно-разведывательных групп
Мариупольский аэропорт должен возобновить работу. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе.
Во время своего выступления он заявил, что поручает заняться этим вопросом министру обороны Степану Полтораку, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Александру Куцю.
Кроме того, он указал на важность обеспечения безопасности и защиты аэропорта от диверсионно-разведывательных групп и средств воздушного поражения.
"Сегодня я поручаю начальнику Генштаба, министру обороны, министру инфраструктуры и председателю областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь. Я считаю, что сегодня хорошее время для этого (возобновления работы аэропорта)", – заявил Порошенко.
Напомним, в июне 2014 года, когда Донбасс лихорадили протестные настроения, началась агрессия России, Мариупольский аэропорт прекратил свою работу. Появлялись даже сообщения, что аэропорт горел, а возле него были слышна стрельба.
В своем выступлении президент Украине также озвучил последствия агрессии России на Донбассе. Он отметил, что сами жители Донецкой области острей всего ощутили последствия "русского мира", однако планы Путина таки провалились.
Как сообщалось, сегодня Порошенко заявлял, что с 15 марта возобновит работу аэропорт Ужгорода. Глава государства отметил, что пока будет только один рейс в неделю Киев – Львов – Ужгород авиакомпании "Мотор Сич.
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