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Порошенко посетил на "Олимпийском" украинскую команду "непокоренных"

Сегодня, 16:38

Участники украинской команды готовятся к участию в международных спортивных соревнованиях

Порошенко посетил на "Олимпийском" украинскую команду "непокоренных" Политика Участники украинской команды готовятся к участию в международных спортивных соревнованиях

Накануне эпопеи со сдачей анализов кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, действующий глава государства посетил на НСК "Олимпийский" тренировку участников украинской команды "Игр непокоренных".

Президент посетил бывших военных, которые готовятся к участию в международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле "Игры непокоренных". Все они были ранены на фронте.

Дважды в неделю при любой погоде воины приходят на стадион. Спорт для участников боевых действий не только реабилитация, а и работа на результат. В 2018-м украинские "непокоренные" в Сиднее завоевали 20 медалей – 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые.

"Вместе эта команда, команда "непокоренных", демонстрирует, как надо любить Украину, каким образом надо жить полноценной жизнью, что надо делать на стадионах. Убежден, что многие должен прийти и посмотреть на тренировку наших "непокоренных", – сказал Порошенко.

Напомним, в прошлом году, 17 октября, ветераны войны на Донбассе отправились в Австралию на "Игры непокоренных-2018". 15 военных, получивших ранения в боях, соревновались со сборными 18 стран в шести дисциплинах. Соревнования проходили в Сиднее.

Всего украинская сборная получила 20 медалей – 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые. Почти каждый из команды принимал участие в 2-3 спортивных дисциплинах.

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Тег Порошенко, Олимпийский, бойцы, игры непокоренных

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