Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Политик отметил, что для него большая честь стать гостем праздника молодоженов

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца Алексея Сокола и волонтера Анны Шинкаренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы познакомились на Книжном Арсенале в Киеве. Был тронут до глубины души, когда молодожены пригласили нас на свадьбу", – поделился Порошенко.

Политик отметил, что для него большая честь стать гостем праздника молодоженов и подарил икону, которая будет оберегать новую украинскую семью.

"Искренне поздравляю вас и желаю крепкой любви, как у нас с Мариной! Счастья вам,"Соколята", – написал Петр Порошенко.

Как сообщалось, в случае победы своей партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах экс-президент Украины Петр Порошенко готов возглавить украинское правительство.

Напомним, Петр Порошенко говорил о сильной оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и выразил надежду на объединение усилий для достижения европейских курсов Украины.

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