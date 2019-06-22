Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца
Политик отметил, что для него большая честь стать гостем праздника молодоженов
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца Алексея Сокола и волонтера Анны Шинкаренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы познакомились на Книжном Арсенале в Киеве. Был тронут до глубины души, когда молодожены пригласили нас на свадьбу", – поделился Порошенко.
Политик отметил, что для него большая честь стать гостем праздника молодоженов и подарил икону, которая будет оберегать новую украинскую семью.
"Искренне поздравляю вас и желаю крепкой любви, как у нас с Мариной! Счастья вам,"Соколята", – написал Петр Порошенко.
Как сообщалось, в случае победы своей партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах экс-президент Украины Петр Порошенко готов возглавить украинское правительство.
Напомним, Петр Порошенко говорил о сильной оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и выразил надежду на объединение усилий для достижения европейских курсов Украины.
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