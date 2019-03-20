Порошенко посетит Евросоюз: детали визита
В Брюсселе соберется руководство Европейского Союза для неформального обсуждения Украины
Президент Украины Петр Порошенко сегодня отправится в Брюссель (Бельгия), где встретится с руководством Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, по прибытию в Брюссель президент Украины примет участие в неформальном мини-саммите Украина – Европейский Союз.
Отмечается, что в мероприятии также примут участие президент Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского парламента Антонио Таяни, а также ключевые профильные члены Европейской комиссии.
Порошенко с руководством Евросоюза обсудит перспективы развития двусторонних отношений на следующие пять лет и согласование дальнейших совместных действий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, летом прошлого года состоялся юбилейный саммит Украина-ЕС. Во-первых, встреча на высшем уровне, в отличие от прошлогодней (в 2017-м), закончилась с итоговой декларацией, в которой Евросоюз признал европейские стремления Украины. Во-вторых, впервые в декларации такого уровня прозвучали жесткие в адрес Москвы призывы освободить всех политзаключенных в Крыму и России.
Также мы писали, как в феврале в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде, в которой он, среди прочего, обращался и к украинским политикам накануне выборов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко посетит Евросоюз: детали визита". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал про "сумасшедший обстрел фейковыми новостями" из России
Кибератаки особенно усилились перед выборами
Украина закупит новую партию Javelin: Порошенко дал поручение Полтораку
Американское оружие и турецкие боевые дроны существенно усилят украинскую армию, отметил глава государства