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Порошенко посетит Евросоюз: детали визита

Сегодня, 17:28

В Брюсселе соберется руководство Европейского Союза для неформального обсуждения Украины

Порошенко, Туск и Юнкер. Фото: Mykhailo Palinchak.
Порошенко, Туск и Юнкер. Фото: Mykhailo Palinchak..
Порошенко посетит Евросоюз: детали визита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25b/12e/5c925b12ea943.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25b/12e/5c925b12ea943.jpg Политика В Брюсселе соберется руководство Европейского Союза для неформального обсуждения Украины

Президент Украины Петр Порошенко сегодня отправится в Брюссель (Бельгия), где встретится с руководством Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по прибытию в Брюссель президент Украины примет участие в неформальном мини-саммите Украина – Европейский Союз.

Отмечается, что в мероприятии также примут участие президент Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского парламента Антонио Таяни, а также ключевые профильные члены Европейской комиссии.

Порошенко с руководством Евросоюза обсудит перспективы развития двусторонних отношений на следующие пять лет и согласование дальнейших совместных действий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, летом прошлого года состоялся юбилейный саммит Украина-ЕС. Во-первых, встреча на высшем уровне, в отличие от прошлогодней (в 2017-м), закончилась с итоговой декларацией, в которой Евросоюз признал европейские стремления Украины. Во-вторых, впервые в декларации такого уровня прозвучали жесткие в адрес Москвы призывы освободить всех политзаключенных в Крыму и России.

Также мы писали, как в феврале в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде, в которой он, среди прочего, обращался и к украинским политикам накануне выборов.

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Тег брюссель, ЕС, Порошенко, визит, саммит, Туск, юнкер

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