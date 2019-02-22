Порошенко посетит Польшу: стали известны подробности визита
Глава государства отправится в Люблин, где проведет встречу с двумя президентами
Президент Украины Петр Порошенко сегодня совершит визит в польский город Люблин, где посетит штаб-квартиру литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг, сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что во время пребывания в Польше украинский лидер встретится с личным составом интернациональной бригады.
Кроме того, запланирована встреча в Люблине в рамках трехстороннего саммита с президентами Польши Анджеем Дудой и Литовской Республики Далей Грибаускайте.
Напомним, в конце прошлого года Порошенко одобрил создание литовско-польско-украинской воинской части, подписав соответствующий закон. Отмечается, что она будет называться именем гетмана Константина Острожского.
В 2016 году Украина, Польша и Литва запустили работу многонациональной бригады ЛитПолУкрбриг. В общей украинской-польско-литовской военной части будут служить 545 украинских военных, от Польши – 3,5 тыс., а от Литвы – до 350 военнослужащих.
Командиром ЛитПолУкрбриг стал полковника Зенон Бжушко. "Литовско-польско-украинская бригада, командование которой дислоцируется в Люблине, является примером успешности совместных оборонных проектов и углубления рабочих связей между Польшей, Литвой и Украиной. Мы усиливаем общую безопасность наших государств через атмосферу дружбы и доверия", – говорил он.
В Министерстве обороны Украины отмечали, что ЛитПолУкрбриг подготовлена по стандартам НАТО – бригада представляет собой полностью готовое к боевым задачам подразделение. Литовско-польско-украинская бригада приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого было подтверждено приобретение бригадой полных операционных возможностей.
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