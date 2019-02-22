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Порошенко посетит Польшу: стали известны подробности визита

Сегодня, 09:07

Глава государства отправится в Люблин, где проведет встречу с двумя президентами

Фото: president.gov.ua
Порошенко посетит Польшу: стали известны подробности визита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f9f/5fd/5c6f9f5fdd673.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f9f/5fd/5c6f9f5fdd673.jpg Политика Глава государства отправится в Люблин, где проведет встречу с двумя президентами

Президент Украины Петр Порошенко сегодня совершит визит в польский город Люблин, где посетит штаб-квартиру литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что во время пребывания в Польше украинский лидер встретится с личным составом интернациональной бригады.

Кроме того, запланирована встреча в Люблине в рамках трехстороннего саммита с президентами Польши Анджеем Дудой и Литовской Республики Далей Грибаускайте.

Напомним, в конце прошлого года Порошенко одобрил создание литовско-польско-украинской воинской части, подписав соответствующий закон. Отмечается, что она будет называться именем гетмана Константина Острожского.

В 2016 году Украина, Польша и Литва запустили работу многонациональной бригады ЛитПолУкрбриг. В общей украинской-польско-литовской военной части будут служить 545 украинских военных, от Польши – 3,5 тыс., а от Литвы – до 350 военнослужащих.

Командиром ЛитПолУкрбриг стал полковника Зенон Бжушко. "Литовско-польско-украинская бригада, командование которой дислоцируется в Люблине, является примером успешности совместных оборонных проектов и углубления рабочих связей между Польшей, Литвой и Украиной. Мы усиливаем общую безопасность наших государств через атмосферу дружбы и доверия", – говорил он.

В Министерстве обороны Украины отмечали, что ЛитПолУкрбриг подготовлена по стандартам НАТО – бригада представляет собой полностью готовое к боевым задачам подразделение. Литовско-польско-украинская бригада приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого было подтверждено приобретение бригадой полных операционных возможностей.

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Тег Польша, Порошенко, грибаускайте, Дуда, литполукрбриг

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