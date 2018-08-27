Порошенко посетит США, но встреча с Трампом пока под вопросом – Чалый

Сегодня, 15:25

Двусторонняя встреча главы Украинского государства с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что президент Украины Петр Порошенко планирует в сентябре посетить Нью-Йорк и принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, а двусторонняя встреча главы Украинского государства с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.

"Планы такие есть относительно участия, очевидно, президента... я надеюсь, что в этом году у нас такой будет визит", – сказал Чалый в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник в Киеве.

Дипломат добавил, что предусмотрено выступление Порошенко на Генассамблее ООН, ряд двусторонних встреч, в частности с инвесторами, бизнесом и диаспорой.

При этом, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи президентов США и Украины Чалый сказал: "Пока такая встреча не планируется, но так или иначе сверка часов должна быть... думаю, полноценной часовой встречи не будет".

В этом ключе он уточнил, что украинское дипломатическое представительство готовит встречу глав Госдепа США и МИД Украины.

Ране Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты воспринимают Украину как серьезного стратегического партнера в сфере безопасности и обороны.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко встретился с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июле текущего года.
Порошенко, Трамп, чалый, генассамблея

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Источник:

Интерфакс-Украина

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