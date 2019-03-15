Порошенко посетит Закарпатскую область

Президент примет участие в Совете регионального развития края

Фото: president.gov.ua

Порошенко посетит Закарпатскую область //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90d/8ca/5c890d8cad7e8.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90d/8ca/5c890d8cad7e8.jpeg 2019-03-15T09:56:00+02:00 Политика Президент примет участие в Совете регионального развития края

Сегодня президент Украины Петр Порошенко посетит Закарпатскую область, где примет участие в Совете регионального развития края. Об этом Порошенко сообщил у себя в Facebook.

"Закарпатье – ближе всего к Европе. И не только географически. Темпы изменений за последние 4 года здесь действительно впечатляют. Громады здесь видят перспективу, создают стратегии развития. Они выполняют серьезную работу, имеют глубокое понимание всех сторон жизни общества", - написал он.

Самое главное, по словам президента, общие цели здесь формируются в диалоге, где каждый член Громады имеет голо.

"Сегодня на Совете регионального развития вместе с активом громад Закарпатья будем говорить о текущем состоянии дел и планах на будущее", - написал Порошенко.

Днем ранее президент Петр Порошенко посетил передовую в Донецкой области, где встретился с военнослужащими полка "Азов" и поздравил их с Днем добровольца.

Ранее сообщалось, что благодаря децентрализации бюджеты общин выросли в три-четыре раза.

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