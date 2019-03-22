Порошенко: после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе

Президент отметил, что ключ от мира находится не в Киеве

Порошенко: после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/52c/086/5c952c0868327.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/52c/086/5c952c0868327.jpg 2019-03-22T20:45:00+02:00 Политика Президент отметил, что ключ от мира находится не в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.

"Мы немедленно в Нормандском формате возобновим переговоры и имплементируем компонент безопасности. После имплементации компонента безопасности у нас будет политическая часть, где те, кто живут на Донбассе, смогут избрать себе местную власть", – сказал президент в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале " Украина".

Он напомнил, что сразу после выборов президента Украины, политико-дипломатическим путем Киев поставит вопрос в Организации Объединенных Наций о миротворческом контингенте.

Отвечая на вопрос Елены Кот относительно срока завершения войны президент заявил: "Я больше не допущу ошибку, которая была сделана в 2014 году. Мой ответ четкий: ключ от мира – находится в Кремле. Наша задача – мобилизовать мировую коалицию, которую мы создали в поддержку Украины. Россия сейчас платит очень высокую цену, и она будет только расти. У Путина есть сильная мотивация, чтобы прекратить войну, отвести свои войска и восстановить украинский контроль над участком границы".

В то же время он добавил, что Минские договоренности заработают из-за того, что у президента России нет другого выхода: "РФ платит очень высокую цену за санкции и свою авантюру. По данным агентства Bloomberg, РФ потеряла 150 млрд долларов, 10% ВВП, резко упал уровень жизни россиян. Россия не сможет и не будет продолжать эту линию, потому что цена слишком высока".

Кроме того, Петр Порошенко также отметил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году. "Если не дай бог кто-то решит сейчас проверить на прочность украинскую армию, государство, даже Россия примет решение пересечь нашу границу с десятками дивизий, то цена будет несравненно выше, чем в 2014 году. Вот если бы тогда у нас была такая армия как сейчас", – отметил президент.

Как сообщалось, 31 марта, в ночь выборов, в эфир выйдет спецмарафон ток-шоу "Главная тема. Выбор".

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, бывший премьер министр Арсений Яценюк, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко передал украинской армии более 400 единиц военной техники и вооружения, среди которого и бронетехника, а самолет, и новые турецкие беспилотники, сообщает пресс-служба главы государства.

Также глав государства рассказал, сколько вооружений получила армия с 2014 года. С начала войны украинское войско усиливали и модернизированным, и новым, и отремонтированным вооружением.

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