Порошенко потребовал повысить зарплаты военным в 2019 году на 30%

Сегодня, 17:21

Не только патриотизм должен держать в контрактной армии украинского военного, считает глава государства

Военным хотят увеличить зарплаты. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/
Военным хотят увеличить зарплаты. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства повышения зарплаты для военнослужащих в 2019 году на 30%. Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Не только патриотизм должен держать в контрактной армии украинского военного, но и должное денежное довольствие. Поэтому я требую от правительства предусмотреть в бюджете на 2019 год повышение денежного обеспечения военнослужащих на 30%", – сказал он.

Также он рассказал об увеличении расходов на национальную безопасность и оборону.

"В прошлом году мы выполнили требования закона "О национальной безопасности Украины", где расходы на оборону и безопасность должны составлять не менее 5% ВВП. В этом году эта цифра составит 5,36% ВВП. Это – ответственная позиция силовых ведомств государства", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в июне текущего года был принят новый закон о Национальной безопасности в президентской редакции. Документом предполагается, что Украина будет тратить на безопасность не меньше 5% ВВП. Из них минимум 3% – это затраты только на оборону страны.

Как известно, расходы на "оборонку" в госбюджете-2018 составили 163 миллиарда гривен, что на 20 миллиардов больше, чем в 2017 году.

Касательно денежного обеспечения бойцов украинской армии мы писали летом, что министр обороны Степан Полторак обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману о повышении зарплат военнослужащим. В итоге стало известно, когда поднимут зарплаты и сколько будут платить.
Порошенко, зарплаты, военные

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Источник:

"Сегодня"

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