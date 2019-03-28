Порошенко потроллил Госдуму: Это болезнь думать, что мы – "один народ"

Глава государства отреагировал на инициативу Госдумы не признавать украинские выборы

Петр Порошенко.

Порошенко потроллил Госдуму: Это болезнь думать, что мы – "один народ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d29/f45/5c9d29f4505c9.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d29/f45/5c9d29f4505c9.jpeg 2019-03-28T22:15:41+02:00 Политика Глава государства отреагировал на инициативу Госдумы не признавать украинские выборы

Законопроект Государственной Думы РФ о "непризнании" выборов президента Украины подтверждает настоящую позицию России и демонстрирует для чего она пыталась отправить своих наблюдателей на выборы в нашей стране.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я думаю, что это диагноз. Думаю, что это болезнь. Когда кто-то вносит в Государственную Думу РФ законопроект о непризнании выборов в Украине – это просто означает, что они думают, что это территория Российской Федерации. Они думают в идиологеме "единого народа", – тонко потроллил штампы кремлевской пропаганды Порошенко.

"У меня для них очень неприятное сообщение – Украина является и будет суверенным, самостоятельным государством. И выборы будут определять украинский народ, а не Государственная Дума России", – подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что Украина никогда больше не вернется ни в Советский Союз, ни в Российскую империю.

"И независимость Украины будет гарантирована нашим членством в ЕС, нашим членством в НАТО. Гарантом суверенитета и независимости государства будет украинское войско, украинская армия, которую мы создали", – отметил он.

"Пока Россия является для Украины страной-агрессором – наблюдателей российских у нас не будет. Какую цель действительно преследовали российские наблюдатели очень ярко демонстрирует этот законопроект. Они, закрыв глаза, преследовали цель просто дискредитировать эти выборы. И позиция президента Украины, мое четкое поручение Министерству иностранных дел, что мы не пустим – пока Россия является страной-агрессором, пока Россия оккупирует украинские земли ни одного российского наблюдателя на украинских выборах не будет. Услышьте это, уважаемые и не уважаемые члены Государственной Думы России", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко заявил: "Наверное, в Российской Федерации чувствуют, что их сценарий рушится и поэтому они так визжат ".

Как рассказывал на днях Порошенко, Украина вернется к политическому диалогу с Россией только тогда, когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с Донбасса и Крыма, будут освобождены украинские политзаключенные, мы вернемся к политическому диалогу с РФ. Также он отмечал, что у Путина не будет выхода – ему придется сесть за стол переговоров, а помогут в этом международные санкции.

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