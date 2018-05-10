Порошенко объяснил, чем опасен "Северный поток-2"

"Северный поток-2" несет в себе геостратегическую опасность, этот вопрос обсуждался на переговорах с Германией, Францией и ЕС. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"И сейчас это одна из тем, которая будет тщательно обсуждаться. Это имеет чрезвычайную опасность. И я хочу подчеркнуть, что опасность не только для Украины и не только финансовую. Это опасность геостратегическая и в том же числе оборонная. Газотранспортная система Украины – это также один из элементов сдерживания агрессора. И невозможно безответственно относиться к этой чрезвычайно важной функции", – сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что в составе украинской делегации присутствует и глава "Нафтогаза".

"Мы делаем все возможное, чтобы объективно донести картину и не дать России использовать "Северный поток" как элемент гибридной агрессии не только против Украины, но и всей Европы. Я подчеркиваю, что мы будем делать все, что от нас зависит", – сказал он.

Петр Порошенко также сообщил, что проведет переговоры с представителями немецкого правительства.

"Мы ждем представителей в ближайшее время, начиная с воскресенья и понедельника, в Украине. У нас есть очень амбициозная программа и экономического сотрудничества, и сотрудничества по безопасности, и культурно-гуманитарного сотрудничества. Запланирован ряд других встреч, и вы видите, что повестка дня очень напряженная. И мне особенно приятно, что на всех выступлениях и на всех встречах Украина обязательно присутствует в европейской повестке дня… Что понравилось – это абсолютно рабочая, вдохновляющая, оптимистическая атмосфера. Я думаю, что это самое большое достижение для тех, кто носит черные очки в середине страны и пытается распространять информацию о том, что кто-о устал от Украины. Нет, мы четко заявляем, что наш путь – европейская интеграция и трансатлантическая интеграция. Мы обговорили и подготовку к проведению саммита Украина-НАТО в Брюсселе…", – сказал Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии со вчерашнего дня.

Ранее сообщалось, что в Германии начато строительство спорного участка "Северного потока – 2".