Порошенко поздравил "дружественную Польшу" с юбилеем

Сегодня, 08:49

Глава государства пожелал полякам мира и процветания

Фото: Facebook Петра Порошенко
Фото: Facebook Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соседнюю Польшу с Днем независимости.

"По случаю 100-летия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания!" – говорится в обращении главы государства, опубликованном в его Facebook на двух языках – украинском и польском.

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Стоит отметить, что в праздничный день в центре Варшавы и других польских городов запланировано проведение многотысячного "красно-белого" марша, в котором примут участие как представители власти, так и члены националистических и ультраправых организаций.

Напомним, ранее граждан Украины, которые находятся в Польше, предупредили, что представители польских радикальных организаций намерены совершить провокации под видом якобы "украинских националистов".

Ранее в Польше разрушили памятники над могилой украинского священника и его семьи. Вандалы перевернули надгробие с фамилиями умерших и оставили лежать на земле. 

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины. Жители города пытались остановить вандала, однако злоумышленник не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно ушел.
Польша, Порошенко, День Независимости, поздравление

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Источник:

"Сегодня"

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