Порошенко поздравил "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Сегодня, 03:21

Президент отметил, что гордится Украиной, достойно принявшей матч Реал – Ливерпуль


Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко поздравил мадридский "Реал" с победой в финале Лиги чемпионов, который прошел в Киеве в субботу, 26 мая.

"Это была зрелищная игра. Поздравляю "Реал" с победой в Лиге чемпионов! Спасибо обеим командам за фантастические эмоции", – написал глава государства в Twitter.

Порошенко отметил, что гордится Украиной, достойно принявшей матч Реал – Ливерпуль.

Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко, король Испании Хуан Карлос І, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов наблюдают за игрой финалистов Лиги чемпионов УЕФА на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Вместе с Королем Испании Хуаном Карлосом I, Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым будем болеть за классный футбол в сердце Украины. Убежден, что сегодня будет зрелищная игра. Каким бы ни был результат, для нашей страны – это уже победа!, – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Напомним, мадридский Реал в финальном матче Лиги чемпионов победил английский Ливерпуль. Встреча на НСК Олимпийский в Киеве завершилась со счетом 3:1. Испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории!

Наш сайт проводил онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".
Порошенко, Лига чемпионов, нск олимпийский, Ливерпуль, Петр Порошенко

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"Сегодня"

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