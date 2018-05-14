Порошенко поздравил "Шахтер" с чемпионством

Сегодня, 00:26

Порошенко поздравил футбольный клуб "Шахтер" с победой в чемпионате Украины

Петр Порошнко. Фото: AFP
Петр Порошнко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко поздравил "Шахтер" с завоеванием 11-го титула чемпиона Украины по футболу.

"Поздравляю донецкий "Шахтер" с 11-м чемпионством, добытым в напряженной спортивной борьбе. Не сомневаюсь, что придет время и этот славный футбольный клуб вернется на свой родной стадион в деоккупированном Донецке, и будет прославлять новыми успехами, в том числе в Лиге чемпионов, украинское государство", – говорится в поздравлении на странице главы государства в Facebook в воскресенье вечером.

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Донецкий "Шахтер" благодаря голу Марлоса обыграл ровненский "Верес" (1:0) и за тур до финиша чемпионата Украины завоевал золотые медали. "Горняки" начали отмечать чемпионство еще на поле, поблагодарив своих фанатов на трибунах, а затем отправились в раздевалку, где пели песни и обливались шампанским.

После матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, принимавший участие в обливании шампанским, с улыбкой на лице признался, что его костюм полностью мокрый. Также Фонсека оценил подвел итоги выступления своей команды в Премьер-лиге: "В чемпионате выиграла более искренняя команда".

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.

Добавим, что "Шахтер" повторил свой прошлогодний результат, завоевав ранее и Кубок Украины. В финале турнира, который состоялся 9 мая в Днепре, "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0). Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. "Золотой дубль" "Шахтеру" удавалось делать в 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 и теперь в 2018 году.
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"Сегодня"

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