Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна

Сегодня, 12:58

Президент просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь сенатора США Джона Маккейна, который ушел из жизни в ночь на 26 августа. Об этом на заседании сгласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри – террориста, чекиста оперативника, который действовал против украинского национально-освободительного движения – именем сенатора Джона Маккейна", – сказала она.

Ранее экс-постпред США при ООН в 2013-2017 годах Саманта Пауэр отметила, что на церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, которая состоялась в субботу, 1 сентября, Петр Порошенко не просто так стоял рядом с руководителем НАТО Йенсом Столтенбергом

По ее словам, именно такой была воля покойного.

"Конечно же, не случайно, что Джон Маккейн, который планировал каждую деталь сегодняшней памятной церемонии, пригласил украинского президента Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО", – написала Пауэр.

Она подчеркнула, что это является жест посланием нынешнему руководству США и России.

"Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается вместе с нашими друзьями и союзниками", – добавила Саманта Пауэр.

Напомним, прощание с американским сенатором состоялось в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Гроб с его телом доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор.

Мы сообщали, что Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном. На траурных мероприятиях глава украинского государства назвал американского сенатора героем Украины. 
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Источник:

УНИАН

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