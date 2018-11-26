Порошенко предложил ввести военное положение на 30 дней

Глава государства также рассказал, почему отводит военному положению всего месяц

Президент Петр Порошенко выступил с обращение по поводу введения в Украине военного положения, в котором он объяснил, что этот правовой режим вводится на всей территории страны.

"Защита Украины – это не только защита территорий и военной техники, это и защита людей. Мы должны быть готовы к любым действиям со стороны нашего агрессивного, неуравновешенного и, к сожалению, непредсказуемого соседа. Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", – сказал президент.

По его словам, такой срок правового режима нужен для того, чтобы этот правовой режим никак не пересекался с избирательной кампанией.

Также Порошенко заявил, что после окончания военного положения, в декабре, объявит о дате президентских выборов – 31 марта 2019 года.

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Как сообщалось, появился указ президента Петра Порошенко об утверждении решения СНБО по военному положению. Выполнение указа возложено на секретаря СНБО Александра Турчинова. Среди прочего, военным поручили предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Теперь дело осталось за Верховной Радой, которая пока не спешит принимать решение. Смотрите онлайн-трансляцию с парламента.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".