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Порошенко предложили 35 кандидатов на должность судьи в Антикоррупционный суд

Сегодня, 11:22

В представлении президенту оказались 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых

Высший совет правосудия. Фото: vru.gov.ua
Высший совет правосудия. Фото: vru.gov.ua.
Порошенко предложили 35 кандидатов на должность судьи в Антикоррупционный суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b4/9da/5c90b49da7f74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b4/9da/5c90b49da7f74.jpg Политика В представлении президенту оказались 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых

Высший совет правосудия (ВСП) представил президенту Украины 35 кандидатур на должности судей Антикоррупционного суда. Еще по четырем кандидатам решение отложено до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Так, Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету правосудия кандидатов на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и Высшего антикоррупционного суда. ВСП рассмотрел данные материалы, кандидаты соответствуют требованиям законов Украины и могут быть назначены президентом.

Таким образом, ВСП принял решение внести представление президенту Украины о назначении на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда:

  • Глотова Николая Сергеевича;
  • Калугиной Инны Олеговны;
  • Михайленко Дмитрия Григорьевича;
  • Никифорова Андрея Сергеевича;
  • Павлишина Олега Федоровича;
  • Панаида Игоря Васильевича;
  • Панкулича Виктора Ивановича;
  • Семенникова Александра Юрьевича;
  • Черной Валерии Викторовны;
  • Чорненькой Даниилы Степановны.

Представление о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда:

  • Белоус Инны Александровны;
  • Бицюка Андрея Владимировича;
  • Воронько Владимира Дмитриевича;
  • Гавриленко Татьяны Григорьевны;
  • Дубаса Виталия Михайловича;
  • Задорожной Ларисы Ивановны;
  • Колиуша Олега Леонидовича;
  • Кравчука Алексея Олеговича;
  • Крикливого Виталия Викторовича;
  • Маслова Виктора Васильевича;
  • Михайленко Веры Владимировны;
  • Мовчан Натали Владимировны;
  • Мойсака Сергея Мирославовича;
  • Ногачевского Виктора Викторовича;
  • Олейник Оксаны Викторовны;
  • Саландяк Ольги Ярославны;
  • Сикоры Екатерины Александровны;
  • Строгого Игоря Леонидовича;
  • Танасевич Елены Витальевны;
  • Ткаченко Олега Владимировича;
  • Федорак Леси Николаевны;
  • Федорова Олега Владимировича;
  • Хамзина Тимура Рафаиловича;
  • Широкой Екатерины Юрьевны;
  • Шкодина Ярослава Витальевича.

В то же время по кандидатурам Боднара Сергея Богдановича и Цикало Владимира Игоревича (в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда), Галабалы Маркияна Васильевичу и Крука Евгения Васильевича (в Высший антикоррупционный суд) решения отложены до 28 марта.

Как отметили в Transparency International Украина, в представлении – 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых. Также в организации указывают, что к 35 рекомендованным кандидатурам попали восемь человек "из списка 55 недостойных".

Напомним, недавно президент Петр Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия. Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту.

Вопросами судейского корпуса в Украине теперь занимается Высший совет правосудия. Новая инстанция получила возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. Читайте подробней в материале "Сегодня", как Высший совет правосудия изменит жизни судей.

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Тег Порошенко, кандидаты, судьи, Высший совет правосудия

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