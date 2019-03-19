Порошенко предложили 35 кандидатов на должность судьи в Антикоррупционный суд

В представлении президенту оказались 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых

Высший совет правосудия. Фото: vru.gov.ua.

Порошенко предложили 35 кандидатов на должность судьи в Антикоррупционный суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b4/9da/5c90b49da7f74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b4/9da/5c90b49da7f74.jpg 2019-03-19T11:22:00+02:00 Политика В представлении президенту оказались 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых

Высший совет правосудия (ВСП) представил президенту Украины 35 кандидатур на должности судей Антикоррупционного суда. Еще по четырем кандидатам решение отложено до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Так, Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету правосудия кандидатов на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и Высшего антикоррупционного суда. ВСП рассмотрел данные материалы, кандидаты соответствуют требованиям законов Украины и могут быть назначены президентом.

Таким образом, ВСП принял решение внести представление президенту Украины о назначении на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда:

Глотова Николая Сергеевича;

Калугиной Инны Олеговны;

Михайленко Дмитрия Григорьевича;

Никифорова Андрея Сергеевича;

Павлишина Олега Федоровича;

Панаида Игоря Васильевича;

Панкулича Виктора Ивановича;

Семенникова Александра Юрьевича;

Черной Валерии Викторовны;

Чорненькой Даниилы Степановны.

Представление о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда:

Белоус Инны Александровны;

Бицюка Андрея Владимировича;

Воронько Владимира Дмитриевича;

Гавриленко Татьяны Григорьевны;

Дубаса Виталия Михайловича;

Задорожной Ларисы Ивановны;

Колиуша Олега Леонидовича;

Кравчука Алексея Олеговича;

Крикливого Виталия Викторовича;

Маслова Виктора Васильевича;

Михайленко Веры Владимировны;

Мовчан Натали Владимировны;

Мойсака Сергея Мирославовича;

Ногачевского Виктора Викторовича;

Олейник Оксаны Викторовны;

Саландяк Ольги Ярославны;

Сикоры Екатерины Александровны;

Строгого Игоря Леонидовича;

Танасевич Елены Витальевны;

Ткаченко Олега Владимировича;

Федорак Леси Николаевны;

Федорова Олега Владимировича;

Хамзина Тимура Рафаиловича;

Широкой Екатерины Юрьевны;

Шкодина Ярослава Витальевича.

В то же время по кандидатурам Боднара Сергея Богдановича и Цикало Владимира Игоревича (в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда), Галабалы Маркияна Васильевичу и Крука Евгения Васильевича (в Высший антикоррупционный суд) решения отложены до 28 марта.

Как отметили в Transparency International Украина, в представлении – 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых. Также в организации указывают, что к 35 рекомендованным кандидатурам попали восемь человек "из списка 55 недостойных".

Напомним, недавно президент Петр Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия. Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту.

Вопросами судейского корпуса в Украине теперь занимается Высший совет правосудия. Новая инстанция получила возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. Читайте подробней в материале "Сегодня", как Высший совет правосудия изменит жизни судей.

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