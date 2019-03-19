Порошенко предложили 35 кандидатов на должность судьи в Антикоррупционный суд
В представлении президенту оказались 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых
Высший совет правосудия (ВСП) представил президенту Украины 35 кандидатур на должности судей Антикоррупционного суда. Еще по четырем кандидатам решение отложено до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Так, Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету правосудия кандидатов на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и Высшего антикоррупционного суда. ВСП рассмотрел данные материалы, кандидаты соответствуют требованиям законов Украины и могут быть назначены президентом.
Таким образом, ВСП принял решение внести представление президенту Украины о назначении на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда:
- Глотова Николая Сергеевича;
- Калугиной Инны Олеговны;
- Михайленко Дмитрия Григорьевича;
- Никифорова Андрея Сергеевича;
- Павлишина Олега Федоровича;
- Панаида Игоря Васильевича;
- Панкулича Виктора Ивановича;
- Семенникова Александра Юрьевича;
- Черной Валерии Викторовны;
- Чорненькой Даниилы Степановны.
Представление о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда:
- Белоус Инны Александровны;
- Бицюка Андрея Владимировича;
- Воронько Владимира Дмитриевича;
- Гавриленко Татьяны Григорьевны;
- Дубаса Виталия Михайловича;
- Задорожной Ларисы Ивановны;
- Колиуша Олега Леонидовича;
- Кравчука Алексея Олеговича;
- Крикливого Виталия Викторовича;
- Маслова Виктора Васильевича;
- Михайленко Веры Владимировны;
- Мовчан Натали Владимировны;
- Мойсака Сергея Мирославовича;
- Ногачевского Виктора Викторовича;
- Олейник Оксаны Викторовны;
- Саландяк Ольги Ярославны;
- Сикоры Екатерины Александровны;
- Строгого Игоря Леонидовича;
- Танасевич Елены Витальевны;
- Ткаченко Олега Владимировича;
- Федорак Леси Николаевны;
- Федорова Олега Владимировича;
- Хамзина Тимура Рафаиловича;
- Широкой Екатерины Юрьевны;
- Шкодина Ярослава Витальевича.
В то же время по кандидатурам Боднара Сергея Богдановича и Цикало Владимира Игоревича (в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда), Галабалы Маркияна Васильевичу и Крука Евгения Васильевича (в Высший антикоррупционный суд) решения отложены до 28 марта.
Как отметили в Transparency International Украина, в представлении – 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых. Также в организации указывают, что к 35 рекомендованным кандидатурам попали восемь человек "из списка 55 недостойных".
Напомним, недавно президент Петр Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия. Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту.
Вопросами судейского корпуса в Украине теперь занимается Высший совет правосудия. Новая инстанция получила возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. Читайте подробней в материале "Сегодня", как Высший совет правосудия изменит жизни судей.
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