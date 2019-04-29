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Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным: Тебе останется только встать на колени

29 апреля, 19:24

Порошенко отметил, что даже в этих условиях сохраняет веру в победу

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко предостерегает команду новоизбранного главы Украинского государства от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами Украины.

"Если кто-то принимает любое решение в пользу Украины – мы точно это поддержим. Если кому-то нужен совет – мы его дадим. Но те риски, которые сегодня стоят перед миром и перед страной, они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путинным – к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали 5 лет, больше никто не приедет – ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию. И этого мы точно не можем допустить", – сказал Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник.

В то же время он заявил, что готов помогать советом и поддерживать решения в пользу Украины.

"Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеет это делать – не становиться на колени. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров. И своевременно подскажем, как не продаться на "30 сребреников" газа, которые точно обманут – мы это знаем", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что даже в этих условиях сохраняет веру в победу.

Как сообщалось, российские журналисты "подловили" будущего президента Украины Владимира Зеленского возле отеля в турецком Бодруме, где он отдыхал, и попытались взять у него комментарии, но их попытки были тщетны. Соответствующее видео опубликовано в Facebook программы "60 минут" с российского телевидения.

Напомним, Путин хочет договариваться с Зеленским об общем гражданстве и назвал условия. Президент России заговорил о взаимном обмене и гражданством и выдачей паспортов России и Украины.

В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

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Тег Путин, Порошенко, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным: Тебе останется только встать на колени". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

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