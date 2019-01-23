Порошенко предостерегает от опасности популизма для Европы и Украины
Президент отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах
Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия использует демократические инструменты для влияния на избирательные процессы в Украине и Европе.
Об этом Порошенко заявил в интервью Bloomberg в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко предостерегает от опасности популизма для Европы и Украины и подчеркивает, что Россия влияет на избирательные процессы, которые происходят в европейских странах и в Украине в 2019 году.
"Есть российское влияние на выборы, когда Россия использует демократические инструменты для влияния на демократические страны. Мы предпринимаем меры для минимизации и остановки российского влияния. Знаете, что является лучшим решением? Ответственное голосование людей", – заявил он.
Президент отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах.
"Все говорили, что во Франции, Германии победят популисты. Надеемся, что этого не произойдет во многих европейских странах, не произойдет в Украине и во время выборов в Европейский парламент", – отметил Порошенко.
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"Опасность популизма чрезвычайно высока в Европе, а также в Украине, которая является частью Европы. У нас есть безответственные политики, которые только обещают", – добавил он.
Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Кроме того, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.
"Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", – отметил он.
Как сообщалось, Порошенко сегодня, 23 января, провел в Давосе в рамках ежегодного Всемирного экономического форума заседание Инвестиционного совета при участии директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Лагард отметила лидерство Порошенко в проведении реформ в Украине, а также выразила удовлетворение началом реализации новой программы Stand By и уверенность в ее успешной реализации в текущем году.
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