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Порошенко предостерегает от опасности популизма для Европы и Украины

Сегодня, 20:29

Президент отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах

Фото: president.gov.ua
Порошенко предостерегает от опасности популизма для Европы и Украины //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b1/bf8/5c48b1bf80f82.jpeg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b1/bf8/5c48b1bf80f82.jpeg Политика Президент отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия использует демократические инструменты для влияния на избирательные процессы в Украине и Европе.

Об этом Порошенко заявил в интервью Bloomberg в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко предостерегает от опасности популизма для Европы и Украины и подчеркивает, что Россия влияет на избирательные процессы, которые происходят в европейских странах и в Украине в 2019 году.

"Есть российское влияние на выборы, когда Россия использует демократические инструменты для влияния на демократические страны. Мы предпринимаем меры для минимизации и остановки российского влияния. Знаете, что является лучшим решением? Ответственное голосование людей", – заявил он.

Президент отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах.

"Все говорили, что во Франции, Германии победят популисты. Надеемся, что этого не произойдет во многих европейских странах, не произойдет в Украине и во время выборов в Европейский парламент", – отметил Порошенко.

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"Опасность популизма чрезвычайно высока в Европе, а также в Украине, которая является частью Европы. У нас есть безответственные политики, которые только обещают", – добавил он.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Кроме того, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", – отметил он.

Как сообщалось, Порошенко сегодня, 23 января, провел в Давосе в рамках ежегодного Всемирного экономического форума заседание Инвестиционного совета при участии директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Лагард отметила лидерство Порошенко в проведении реформ в Украине, а также выразила удовлетворение началом реализации новой программы Stand By и уверенность в ее успешной реализации в текущем году.

Россия, Порошенко, Давос, популизм, Петр Порошенко, выборы 2019, ВЭФ, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

УНИАН

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