Порошенко представил первую пятерку своей партии

"Европейская солидарность" начнет свой поход в Раду и со старыми, и с новыми лицами

Фото: twitter.com/poroshenko.

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко представил первых участников своей политической силы, с которыми пойдет на выборы в Верховную Раду. В нее вошли, среди прочего, нынешнее руководство парламента, а также военный и певица.

Об этом стало известно на сегодняшнем съезде партии, передает "24 канал".

"Одного голоса мало, нужна сила – мы имеем силу, нужна воля, мы – волевая партия, нужен опыт – и мы опытные. Обновление всего политического класса сегодня – запрос общества. Мы обновляем нашу команду. Некоторые вообще будут делать первые шаги в политике. Места в списке им предложили, потому что они всю жизнь служат народу Украины", – сказал Порошенко во время своего выступления.

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И так, в список партии "Европейская солидарность" на выборы в парламент попали следующие лица:

Петр Порошенко – пятый президент (2014-2019 гг.) Украины, лидер политсилы;

Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины восьмого созыва;

Ирина Геращенко – вице-спикер парламента;

Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, Герой Украины;

София Федина – активистка евромайдана, певица;

Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа;

Яна Зинкевич – командир медицинского батальона "Госпитальеры";

Олег Синютка – экс-глава Львовской облгосадминистрации.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях премьер-министр Гройсман заявил, что идет на выборы в Раду со своей партией "Украинская стратегия", и назвал имена первой десятки своей политической силы. Глава правительства берет с собой на выборы проверенную команду, в которую вошли и действующие министры.

До дня голосования на внеочередных парламентских выборах остается менее полутора месяцев. Партии проводят съезды, объединяются, создают блоки. Формируют партийные списки и ищут тех, кто мог бы выиграть выборы на мажоритарных округах. Уже скоро "техническая" часть кампании завершится и политсилы приступят к агитации. При этом вопрос, как и чем "взять" избирателя на этих выборах, для многих партий и политиков остается открытым. Читайте подробней в материале "Сегодня", с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских.

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