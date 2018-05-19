Порошенко предупредил чиновников о жестких мерах за подкуп избирателей

Президент пообещал жестко наказывать чиновников за использование местных бюджетов не по назначению

Денежные средства местных бюджетов должны быть направлены на развитие, а не на подкуп избирателей, а тех чиновников, которые будут нарушать это правило, ожидает жесткое наказание. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Хмельницкий.

"Каждая копейка должна быть инвестирована в школу, детский сад, новую дорогу, освещение, построение программы сельской медицины, президентской, которая строится, в том числе, за счет средств государственного бюджета, а не направлять их на подкуп избирателей, проедая и раздавая тысячу гривен в надежде, что за тебя проголосуют", – подчеркнул глава государства.

Также Порошенко призвал чиновников: "остановитесь, вам деньги давали не для этого". В противном случае он пообещал принять решение, в котором будет введен контроль и регламент направлений использования бюджетных средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового. Он заменит на этом посту Александра Корнийчука, который получил назначение советником президента.

Ранее глава государства поздравил украинцев с Днем Европы и напомнил, что вступление нашей страны в Евросоюз поддерживают как минимум 70% граждан страны.

Также президент отметил успех фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы на конкурсе в Каннах и назвал его важной победой украинского кинематографа.