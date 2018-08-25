Порошенко предупредил об угрозе для реформ в Украине

Президент отметил, что Россия приложила множество усилий для того, чтобы вернуть Украину в свою сферу влияния

Президент Петр Порошенко предупредил, что демократичные реформы в стране находятся под угрозой из-за приближения президентских и парламентских выборов в Украине, и, по его мнению, российского вмешательства в избирательные кампании. Об этом глава государства рассказал в интервью Financial Times.

Порошенко отметил, что затянувшийся конфликт на Донбассе с Россией и боевиками, которых материально и идеологически поддерживает Москва, был серьезным испытанием на единство Украины. Но, как рассказал глава государства, вопреки намерениям президента России Владимира Путина, Украина стала более сильной и более проевропейской.

Президент также заявил, что основные достижения за срок его пребывания в должности включают становление Украины на пути европейской и трансатлантической интеграции, отпор российскому давлению и принятие реформ в системе образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, а также реформы в сферах банковского сектора и государственного управления.

Однако, перечислив такие достижения, Порошенко добавил: "Из-за президентских выборов все эти процессы реформ находятся под угрозой. Безусловно... Процессы реформ не являются необратимыми, и поэтому они в опасности. Почему? Из-за России. Россия в рамках гибридной войны предприняла огромные шаги, чтобы вернуть Украину в свою сферу влияния".

Издание напоминает, что уже более 10 тысяч человек были убиты во время войны, которая началась вскоре после Революции Достоинства в 2013-2014 годах и аннексии Крыма Россией. Financial Times подчеркивает, что Кремль отрицает прямое участие в войне, несмотря на распространенные доказательства обратного.

"Это очень трудная задача – защитить независимость и суверенитет страны в условиях гибридной войны", – признался Порошенко в интервью изданию.

Кроме традиционных военных методов и частичного торгового эмбарго, "участие России в избирательном процессе огромно – путем кибервойны, с помощью социальных сетей, с помощью телевизионных станций и поддержки политических сил, независимо от того, являются ли они левыми, правыми, пророссийскими или националистическими", добавил глава государства.

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Порошенко признал риск того, что некоторые кандидаты в президенты могут получить преимущества от общественного недовольства политическим строем, состоянием экономики и войной.

"Популистские, безответственные силы, используя различные технологии, могут одержать победу или хотя бы часть голосов. Но я горжусь тем, что все время выбор украинского народа был очень ответственным. Я абсолютно уверен, что на этот раз он будет таким же, и Путин не сможет играть с голосами украинских избирателей", – заявил глава государства.

Порошенко отметил, что парламент Украины недавно принял поправки в законодательство о создании Антикоррупционного суда, что является важным шагом для разблокирования последнего транша в размере 1,9 млрд долларов из общего пакета помощи Международного валютного фонда (МВФ) в размере 17,5 млрд долларов.

Однако, как напомнили в Financial Times, украинское правительство еще не выполнило одно из условий МВФ – увеличение когда-то сильно субсидированных цен на газ для домохозяйств до рыночного уровня.

Отвечая на вопрос, устало ли украинское общество от войны, Порошенко рассказал: "Вы можете показать мне нацию, которая счастлива во время войны – нет, это просто невозможно. Это очень серьезное испытание на единство нашей страны... Но мы едины и сильны , как никогда раньше. Знаете почему? Из-за Путина... Я горжусь своей страной, потому что, несмотря на все усилия Путина, мы имеем более чем 70 процентов поддержки интеграции [в Европейский Союз] и более чем 54 процента поддержки трансатлантической интеграции".

Financial Times напоминает, что в прошлом году вступило в действие Соглашение о свободной торговле и ассоциации между Украиной и ЕС, но ЕС никогда не предлагал Киеву перспективы полноправного членства. Украина также стремится присоединиться к НАТО, но многие европейские правительства сомневаются относительно предложения о членстве Украины.