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Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским

Сегодня, 18:51

Глава государства уже давно хотел встретиться со своим оппонентом, но удалось добиться этого только сегодня

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", где примет участие в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Дискуссия стартует с 19:00.

На стадионе у каждого из кандидатов своя сцена. Отметим, что по закону существует определенный регламент для президентских дебатов, касающийся студии "Общественного телевидения". Возможно, такой же формат будет применен и к стадиону. На все про все – час. Порядок таков: одна минута – на вопрос, три – на ответ. Каждый кандидат успеет поставить оппоненту 4-5 вопросов. Кто будет выступать первым – обычно определяет жеребьевка.

Также стало известно, что модераторами дебатов будут ведущая телеканала ICTV Елена Фроляк (на сцене Зеленского) и председатель правления "Общественного радио", журналист Андрей Куликов (на сцене Порошенко).

Сегодня у Петра Порошенко даже заявляли, что команда Зеленского отказалась от дебатов среди людей. Была достигнута договоренность провести дискуссию на стадионе, но затем из президентской команды последовало новое предложение – стать "еще ближе к людям".

Накануне Порошенко выступил с обращением к украинцам, в котором напомнил, что Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы. Также он рассказал, что не удалось сделать за пять лет своего президентства, а также рассказал о достижениях.


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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты

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