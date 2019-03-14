Порошенко прибыл на Донбасс: опубликованы фото
Глава государства встретился с военными и поздравил их с Днем добровольца
Президент Петр Порошенко прибыл на передовую в Донецкой области, где встретился с военнослужащими полка "Азов" и поздравил их с Днем добровольца, сообщает пресс-служба главы государства.
"Прежде всего, я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево", – сказал он.
Порошенко поблагодарил бойцов за службу и отметил особенно тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии.
"Сегодня в составе ВСУ 170 тысяч добровольцев и их количество не уменьшается", – отметил глава государства.
Как сообщалось, сегодня утром в Киеве Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Президент напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.
Напомним, две недели назад, 1 марта, глава государства уже летал на фронт в Донецкой области, однако и боевики были начеку – во время его визита к военным в 2 км от места его пребывания случился обстрел из ПТРК.
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