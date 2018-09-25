Порошенко прибыл с визитом в США

Сегодня, 02:25

Визит в США продлится три дня

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира"- говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента во вторник.

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"Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведет встречу с представителями бизнеса и деловых кругов США" – отмечают в администрации президента Украины.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке Президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США.

Напомним, в прошлом году, осенью, Порошенко также ездил в ООН. Во время выступления президент говорил о реформе ООН, терроризме, миротворцах и оккупированных Россией территориях. Читайте полный текст выступления Порошенко.

Также мы писали, что в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию. По результатам голосования в пленарном зале документ поддержали 70 стран-членов ООН, воздержались 76, выступили "против" – 26 стран.
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"Сегодня"

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