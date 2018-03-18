Порошенко прибыл в Кувейт: стали известны подробности переговоров

Глава украинского государства договорился об упрощении визового режима с этой страной

Президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня в Кувейт с официальным визитом, где провел переговоры с эмиром этой страны шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства выразил благодарность кувейтскому руководству за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Лидеры двух стран обсудили возможность более тесного сотрудничества в рамках международных организаций. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в СБ ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.

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В свою очередь эмир Кувейта заверил, что выступает против любой агрессии в отношении государств.

"Были рассмотрены актуальные вопросы развития украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, военно-технической и других сферах взаимной заинтересованности. Стороны согласились с необходимостью предпринимать дальнейшие скоординированные меры с целью наращивания объемов двустороннего товарооборота", – говорится в сообщении АП.

Порошенко и Сабах Аль-Ахмад договорились об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей.

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Президент Украины подтвердил заинтересованность украинской стороны в активизации гуманитарных связей с Кувейтом, в частности обменов в сферах культуры, образования, науки и медицины.

Под завершение переговоров укрнаинский лидер пригласил эмира Кувейта посетить Украину с визитом.

Как рассказывал ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, энергетической безопасности Украины поможет Кувейт. Он рассказал о стратегическом сотрудничестве стран.

Напомним, в ноябре прошлого года Петр Порошенко соверши визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Глава государства привез с Ближнего Востока безвизовый режим и орден от короля.