Порошенко придумал, что Украине делать с Керченским мостом

Глава государства уверен, что Россия понесет ответственность за свои действия, а мост украинцам пригодится

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что России Керченский мост понадобиться для отступления из Крыма, а украинцам он пригодиться для сообщения с Кубанью. Об этом он сказал во время выступления на мероприятиях, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.

По его словам, Россия обязательно понесет ответственность за строительство моста.

"Наказание за любые незаконные действия против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и ответственность неминуемы, как страшный суд. Это очевидно. Единственное, что нам грешным не дано знать время и сроки. Но я уверен, что агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления".

Также Порошенко объяснил, как мост в будущем хорошо послужит Украине.

"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления, а Украина после возобновления своего суверенитета в Крыму, использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев и с другой Россией, не агрессором".

Напомним,15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

После этого последовала негативная реакция и Запада.

"Укрепили аннексию Крыма". США осудили строительство Россией Керченского моста. В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.

Британия назвала безрассудным поведение России из-за строительства Крымского моста. Министр Алан Данкан заявил, что Крым – это часть Украины, а его аннексия является нарушением международного права.

Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.

Париж сожалеет о присутствии французских политиков на открытии Керченского моста. Французы уверяют, что такой шаг являлся личной инициативой политиков, а не позицией страны.