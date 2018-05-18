Порошенко придумал, что Украине делать с Керченским мостом

Сегодня, 17:44

Глава государства уверен, что Россия понесет ответственность за свои действия, а мост украинцам пригодится

Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge
Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что России Керченский мост понадобиться для отступления из Крыма, а украинцам он пригодиться для сообщения с Кубанью. Об этом он сказал во время выступления на мероприятиях, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.

По его словам, Россия обязательно понесет ответственность за строительство моста.

"Наказание за любые незаконные действия против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и ответственность неминуемы, как страшный суд. Это очевидно. Единственное, что нам грешным не дано знать время и сроки. Но я уверен, что агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления".

Также Порошенко объяснил, как мост в будущем хорошо послужит Украине.

"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления, а Украина после возобновления своего суверенитета в Крыму, использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев и с другой Россией, не агрессором".

Напомним,15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

После этого последовала негативная реакция и Запада.

  • Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.
Россия, Крым, Порошенко, керченский мост, крымский мост

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"Сегодня"

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