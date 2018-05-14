Порошенко примет участие в испытаниях Javelin – Ирина Луценко

Пока украинские военные только обучаются управляться с американским оружием и скоро приступят к стрельбам

Президент Петр Порошенко намерен принять участие в испытаниях переданных Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщила на Согласительном совете парламента народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она сообщила, когда это должно произойти.

"Предоставление Украине американских Javelin подтверждает ослабление России на международной арене. Кроме того, президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытании этих Javelin на наших полигонах", – сказала Луценко.

Напомним, 30 апреля Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже в прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2 мая началась практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что Украина не сможет их пока использовать на фронте и рассказал об условиях США.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что такое Javelin и как они уничтожают танки. Американский противотанковый комплекс имеет как ряд преимуществ, так и достаточно недостатков. Но в целом это очень грозное оружие, которое способно остановить танковую атаку противника.