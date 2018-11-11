Порошенко примет участие в открытии "Парижского форума ради мира"

Сегодня, 15:53

Президент Украины стал участником мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны

Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко с супругой приняли участие в памятной церемонии, посвященной столетию завершения Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже, в которых также участвовали главы более 70 государств и правительств и лидеры международных организаций.

Как сообщили в пресс-службе президента, памятные мероприятия начались с воинской церемонии и исполнения национального гимна Франции. Также был торжественно зажжен Вечный огонь.

Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания очевидцев – известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны. Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

Ожидается, что президент Украины в ходе своего визита во Францию также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира", который был инициирован французским лидером.

Ключевым заданием этого мероприятия заявлено укрепление дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий по уменьшению международного напряжения, сотрудничеству между странами для решения трансграничных проблем.

Напомним, ранее президент Украины обратился к жителям оккупированного Донбасса с призывом не принимать участие в бутафорских "выборах", организованных Росссией
Франция, Париж, Порошенко, первая мировая

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"Сегодня"

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