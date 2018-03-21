Порошенко примет участие в заседании Украина-НАТО, несмотря на угрозы Венгрии

Встреча комиссии Украина – НАТО действительно находится под угрозой из-за блокирования Венгрией, однако президент Петр Порошенко все же примет участие в июльском саммите НАТО.

Об этом заявил украинский посол при НАТО Вадим Пристайко в комментарии Українським новинам.

"Что касается саммита, президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина – НАТО" существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен", – заявил посол.

Ближайшее заседание Украина-НАТО назначено на июль. Обязательное формальное приглашение на этот саммит в Брюсселе Киеву направят в конце апреля (после парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 8 апреля).

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины не считают, что Венгрия может заблокировать развитие двусторонних отношений Украина-НАТО.



Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что своими заявлениями в адрес Киева Будапешт играет на руку Москвы.