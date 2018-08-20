Порошенко примет военный парад в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Независимости 24 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

В пятницу на Крещатике начнется военный парад в 10:00, который примет глава государства по случаю 27-й годовщины независимости нашей страны.

Как рассказывал министр обороны Степан Полторак, это будет один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

Кроме того, в параде примут участие военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

А тем временем в Киеве прошла репетиция парада. Кроме новой техники, в День Независимости покажут капелланов и, возможно, авиацию. В первый раз украинские военные репетировали для парада приветствие "Слава Украине — Героям слава". Также впервые рядом с бойцами и офицерами были капелланы разных конфессий.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что на День независимости покажут новое вооружение, которое, по его словам, до этого могли пощупать лишь избранные.