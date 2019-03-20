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Порошенко принял участие в мини-саммите Украина-ЕС: о чем говорили

Сегодня, 23:25

Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС

Фото: twitter.com/poroshenko
Фото: twitter.com/poroshenko.
Порошенко принял участие в мини-саммите Украина-ЕС: о чем говорили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2b0/10b/5c92b010b7c27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2b0/10b/5c92b010b7c27.jpg Политика Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС

20 марта в Брюсселе состоялся неформальный мини-саммит Украина – Европейский Союз с участием Президента Украины Петра Порошенко, Президента Европейского Совета Дональда Туска, Президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера и Президента Европейского Парламента Антонио Таяни, а также ключевых профильных членов Европейской Комиссии.

фото: president.gov.ua

Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу и координация совместного противодействия существующим вызовам.

Лидеры отметили значительный прогресс, достигнутый в углублении двусторонних отношений с 2014 года, включая заключение и начало имплементации Соглашения об ассоциации, успешное функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и введение безвизового режима.

Руководство ЕС подчеркнуло важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС.

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Была отмечена важность обеспечения свободных и честных президентских выборов в Украине, в результате которых сохраняется курс на интеграцию в Европейский Союз и внедрение комплексных реформ.

В этом контексте Петр Порошенко изложил видение ключевых приоритетов развития украинского государства и его отношений с Европейским Союзом, в основе которых лежит процесс достижения Украиной критериев членства в ЕС.

Лидеры договорились координировать усилия по противодействию внешнему вмешательству в избирательные процессы как в Украине, так и в Европейском Союзе, в частности в сфере кибербезопасности и отпоре дезинформации.

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В контексте пятой годовщины попытки незаконной аннексии Россией Крыма глава государства подтвердил безоговорочную преданность политике деоккупации полуострова и его возвращения в украинский суверенитет политико-дипломатическими средствами. Президент Украины поблагодарил ЕС за четкую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и сохранения санкционного режима против России за грубое нарушение международного права.

Президент Украины призвал Европейский Союз продолжить санкционное давление на Россию для освобождения всех украинских моряков и других заложников, а также полного освобождения территорий Украины от российской оккупации.

Глава государства также приветствовал решение ЕС о введении нового "азовского пакета" санкций ЕС за нарушение свободы судоходства и ползучую оккупацию Россией Азовского моря и Керченского пролива, а также призвал усилить давление на Российскую Федерацию для немедленного освобождения украинских военнопленных.

Участники мини-саммита договорились ускорить запуск программы ЕС по социально-экономической помощи украинскому Приазовью.

Президент Украины уделил особое внимание обсуждению путей укрепления энергетической безопасности Украины во взаимодействии с Европейским Союзом, включая обеспечение газового транзита и запуска Энергетического моста Украина-ЕС. Глава государства призвал лидеров ЕС прекратить строительство газопровода "Северный поток-2", который несет угрозу для энергобезопасности всего европейского континента.

Как сообщалось, в среду, 20 марта, президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Брюссель, где принял участие в неформальном мини-саммите Украина – Европейский Союз.

Президент заявил, что саммит Украина – Европейский Союз является чрезвычайно важным и уникальным. Украину и ее евроинтеграционные стремления поддерживают в ЕС.

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Тег брюссель, Порошенко, Туск, юнкер, саммит Украина-ЕС, таяни

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