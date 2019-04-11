Порошенко "припугнул" Зеленского Путиным

Рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом – это возможность для агрессора, считает глава государства

Фото: Сегодня

Президент Петр Порошенко уже рассказывал, как российский лидер Владимир Путин загнал себя в ловушку, напав на Украину, а теперь напомнил своему оппоненту Владимиру Зеленскому о серьезной угрозе, исходящей из Кремля. Об это он говорил во время выступления на 12-м Киевском Форуме по безопасности.

Он считает, что после выборов Украина будет ослаблена и президент страны-агрессора не дремлет и может воспользоваться этим.

"Новоизбранный президент, кто бы им ни стал, окажется один на один не с объективом камеры или смартфона, а с опытным и бескомпромиссным врагом. Ведь Путин и его аппетиты никуда не денутся. Это же не компьютерная игра. И проекты "Новороссии" или "Малороссии". И сухопутный коридор в Крым. Ослабленная, рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом – это возможность для Путина. Хищники обычно нападают на жертву именно тогда, когда она ранена и слабая. Если верховный главнокомандующий не расставляет красные линии – это приглашение Путину к агрессии против нас", – сказал Порошенко.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал главные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.

В то же время известный российский блогер и финансист Слава Рабинович предостерег об опасности и рассказал, как Путин может подставить Зеленского. По его словам, хозяин Кремля и его окружение могут подвести Зеленского под импичмент для дестабилизации политической системы в Украине.

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