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Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

Сегодня, 10:22

А тем временем под стенами ГБР собрались сторонники и противники экс-президента, и даже произошла перепалка

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Отметим, что ранее он уже приходил без приглашения на допрос, но на этот раз явился по вызову.

Об этом сообщает "Громадське".

Когда экс-президент прибыл к зданию ГБР, там его уже ожидали сторонники, среди которых были его сын Михаил, а также соратники по партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович.

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Не обошлось и без неприятностей: когда Порошенко прибыл под стены ГБР, на крыльце здания произошла словесная перепалка между сторонниками и противниками экс-президента. Представители обоих лагерей пытаются перекричать оппонентов.

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Что касается самого допроса, то лидер "ЕС" выступит в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке одного из телеканалов.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз бывший глава государства приходил к следователям 25 июля. Однако после выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Позже виновник инцидента объяснил свой поступок. Им оказался ветеран полка "Азов" Никита Макеев. Он рассказал, что подготовил один "сюрприз" для экс-президента, но так и не успел его передать.

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Порошенко допрос ГБР

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