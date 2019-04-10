Порошенко прибыл на "Олимпийский" сдавать новые анализы

Глава государства пройдет медицинские тесты при участии специалистов международной организации

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Порошенко прибыл на "Олимпийский" сдавать новые анализы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ddb/95c/5caddb95c16ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ddb/95c/5caddb95c16ec.jpg 2019-04-10T17:04:00+03:00 Политика Глава государства пройдет медицинские тесты при участии специалистов международной организации

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для сдачи новых анализов, но уже специалистам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Кандидат в президенты пришел на стадион по предложению украинского боксера Владимира Кличко, который, к слову, пригласил и Владимира Зеленского.

Отметим, что на днях в штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.

Видео: Reuters

Также стало известно, что стадион будет нужен в ближайшее время не только для анализов, но и для дискуссии между кандидатами в президенты. Команды Зеленского и Порошенко заказали "Олимпийский" для проведения дебатов.

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