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Порошенко пришлось перенести похороны отца: названа причина

17 июня, 23:11

Елена Вус Елена Вус

Завтра Порошенко ждут в суде

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко, который 16 июня потерял отца, переносит похороны на пятницу, 19 июня. Завтра он должен явиться в суд.

Об этом сообщил Святослав Цеголко на своей страничке в Facebook

По его словам, в 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре будет служиться панихида, а прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко пройдет в 12.00 на Институтской, 7.

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Напомним, что ранее телеграм-канал "Путч" писал, что у отца Порошенко случился инсульт, в связи с чем экс-президент не участвовал в заседании своей фракции.

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Отметим, что несколько дней назад, 11 июня, Алексею Ивановичу Порошенко исполнилось 84 года.

Напомним, в 2007 году отец Петра Порошенко уже попадал в больницу. Тогда у него тоже был инсульт. Отмечалось, что он слишком много работал и здоровье дало сбой.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях были проблемы и у самого Петра Алексеевича, но не со здоровьем. Ему сообщили о подозрении в одном из уголовных производств, в которых он фигурирует. Теперь суд рассмотрит арест в качестве меры пресечения для него. В чем подозревают экс-президента.

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