Порошенко приветствует новые санкции США против Кремля

Сегодня, 20:28

Президент Украины отметил, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств стало для Москвы уже рутинным делом

facebook.com/petroporoshenko
facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал введение США новых санкций против России.

"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будут и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", – написал Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

8976876

Президент Украины отметил, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом.

"Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", – добавил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкции против России, о которых ранее уже говорил глава американского ведомства Стивен Мнучин. В санкционный список внесены 19 физлиц и 5 юрлиц.

Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон для новых санкций. Туда, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 млрд долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний.

Доклад был опубликован в рамках выполнения закона "О противодействии противникам США посредством санкций"
США, президент, Порошенко, санкции, санкции против россии

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко приветствует новые санкции США против Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: theformat.com.ua

НБУ принял решение по санкциям против российских банков

Сегодня, 18:46

Под санкции, действие которых истекает 16 марта, ранее попали четыре банка с российским капиталом

США

США расширяют санкции. Фото: Pixabay, goodfreephotos.com

США расширили список санкций против России

Сегодня, 16:21

Министерство финансов Соединенных Штатов приняло решение
Загрузка...

Россия

Ксения Собчак. Фото: facebook.com/sob4ak

Собчак подсказала Западу, как отомстить Путину за отравление Скрипаля

Сегодня, 11:33

Пострадать должны "коррумпированные элиты Путина" - компании-гиганты "Роснефть" или "Газпром"

США

фото AFP

В Госдепе напомнили Путину, что Крым − это Украина

Сегодня, 04:03

Госдеп осудил выступление Путина на украинском полуострове

США

Сенатор Роберт Менендес. Фото: AFP

Отравление Скрипаля: в США предложили признать Россию спонсором терроризма

Вчера, 11:24

Американский политик призывает поставить Россию в один ряд с КНДР, Суданом и Ираном

Транспорт

фото AFP

Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на 5 миллиардов гривен

12 Марта, 23:39

Такие санкции наложены на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины
Загрузка...