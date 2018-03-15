Порошенко приветствует новые санкции США против Кремля

Президент Украины отметил, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств стало для Москвы уже рутинным делом

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал введение США новых санкций против России.

"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будут и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", – написал Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Президент Украины отметил, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом.

"Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", – добавил Порошенко.

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Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкции против России, о которых ранее уже говорил глава американского ведомства Стивен Мнучин. В санкционный список внесены 19 физлиц и 5 юрлиц.

Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон для новых санкций. Туда, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 млрд долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний.

Доклад был опубликован в рамках выполнения закона "О противодействии противникам США посредством санкций"